Incendiu devastator în județul Teleorman. Circulația a fost restricționată – VIDEO

Publicat 21 iul. 2026, 07:37 Sursă realitatea.net

Un incendiu violent s-a produs luni seara pe un islaz din zona comunei teleormănene Smârdioasa. Focul s-a extins rapid, iar din cauza fumului dens traficul a fost restricționat.

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