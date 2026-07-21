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Incendiu devastator în județul Teleorman. Circulația a fost restricționată – VIDEO

Incendiu de vegetatie Teleorman

Incendiu de vegetatie Teleorman

Realitatea de Teleorman
Scris deRealitatea de Teleorman
Publicat21 iul. 2026, 07:37
Sursărealitatea.net

Un incendiu violent s-a produs luni seara pe un islaz din zona comunei teleormănene Smârdioasa. Focul s-a extins rapid, iar din cauza fumului dens traficul a fost restricționat.

Potrivit unor postări apărute pe rețelele de socializare, în zona unde a izbucnit focul se află un cartier al celor care se ocupau cu recuperarea metalelor, prin incendierea cablurilor.

Informația este susținută și de faptul că, în urma arderilor, s-a propagat un fum dens, iar focul scăpat de sub control a ajuns la marginea drumului spre localitate. Circulația s-a desfășurat cu dificultate pe durata intervenției.

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