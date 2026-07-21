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Incendiu devastator în județul Teleorman. Circulația a fost restricționată – VIDEO
Incendiu de vegetatie Teleorman
Publicat21 iul. 2026, 07:37
Sursărealitatea.net
Un incendiu violent s-a produs luni seara pe un islaz din zona comunei teleormănene Smârdioasa. Focul s-a extins rapid, iar din cauza fumului dens traficul a fost restricționat.
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