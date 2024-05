Președintele Klaus Iohannis a vorbit, miercuri, despre bătaia de marți din Parlament, dintre deputații Florin Roman și Dan Vîlceanu. Iohannis consideră că incidentul este incalificabil.

„Avem evenimente nedorite, din păcate, Made in Romania. Este incalificabil evenimentul de ieri din Parlamentul României. Știți că am mai văzut la televizor în alte țări cum în parlament se încearcă lămurirea unor chestiuni prin violență fizică. Nu am crezut că o să văd vreodată în Parlamentul României așa ceva, dar uite că am văzut. Este incalificabil și sper că rămâne un incident absolut singular”, a declarat Klaus Iohannis.