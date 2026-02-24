Câți bani primești dacă donezi sânge în 2026. Statul te plătește și oferă o serie de beneficii

Nevoia de sânge rămâne uriașă în România, iar autoritățile încearcă să atragă cât mai mulți donatori prin beneficii financiare și facilități.

În prezent, doar 1,7% dintre români donează sânge, un procent mult sub media europeană.

Unii donează o singură dată, alții au transformat gestul într-un obicei, însă acolo unde nu există dorință, nici beneficiile nu pot compensa lipsa de implicare.

Ce primești dacă donezi sânge în 2026

Conform H.G. 1364/2006, orice persoană care donează sânge primește:

- un card în valoare de 280 de lei, acordat după fiecare donare

- o zi liberă de la muncă sau de la școală

- reducere la transportul în comun pentru ziua respectivă

Pe lângă aceste beneficii, medicii subliniază că donarea regulată poate avea efecte pozitive asupra sănătății, inclusiv o accelerare a metabolismului, ceea ce poate contribui la scăderea în greutate.

Cum decurge procesul de donare

Un donator trebuie să parcurgă câțiva pași obligatorii:

- Prezentarea la fișier cu actul de identitate și completarea formularului de autoexcludere, care trebuie completat sincer și responsabil.

- Controlul biologic predonare, ce include determinarea grupei sanguine, a hemoglobinei și, la nevoie, a glicemiei.

- Consultația medicală, unde medicul analizează chestionarul, rezultatele analizelor și efectuează examenul clinic (tensiune, puls, greutate, evaluare generală). În urma consultației, donatorul poate fi admis, amânat temporar sau respins definitiv.

- Donarea propriu-zisă, realizată în sala de recoltare.

- Eliberarea beneficiilor, adică bonurile valorice, adeverința pentru ziua liberă și documentele pentru reducerea la transport.

Tipurile de donare existente

- Donare autologă – sângele este recoltat de la o persoană pentru a fi folosit ulterior exclusiv pentru acea persoană, de obicei înaintea unei intervenții chirurgicale programate.

- Donare alogenă – sângele este donat voluntar pentru a fi folosit în terapia transfuzională a pacienților.

Criterii pentru a putea dona sânge

Pentru a fi eligibil, un donator trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

- vârsta între 18 și 60 de ani

- greutate de peste 50 kg

- puls regulat, între 60 și 100 bătăi/minut

- tensiune arterială sistolică între 100 și 180 mmHg

- să nu fi suferit intervenții chirurgicale în ultimele 6 luni

- femeile să nu fie însărcinate, în lăuzie, în perioada menstruală sau în primele 5 zile după aceasta

- să nu fi consumat alcool cu cel puțin 72 de ore înainte

- să nu fie sub tratament pentru: hipertensiune, boli cardiace, renale, psihice, hepatice sau endocrine

Boli care interzic donarea de sânge

Persoanele care au sau au avut următoarele afecțiuni nu pot dona:

- hepatită (orice tip)

- TBC

- sifilis

- malarie

- epilepsie și alte boli neurologice

- boli psihice

- bruceloză

- ulcer

- diabet zaharat

- boli de inimă

- boli de piele (psoriazis, vitiligo)

- miopie severă (peste -6 dioptrii)

- cancer

Criterii de excludere temporara:

- boli infecţioase (gripă , infectii bacteriene);

- anemie; examinare endoscopică, transfuzii, intervenţii chirurgicale, tatuaje, contact apropiat cu - - - persoane cu hepatită, HIV;

- vaccinări; sarcină, alăptare; tratamente dentare;

- consum de alcool în ultimele 48 de ore;

- consum de medicamente.

