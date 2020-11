Cristian Rizea publică filmul în care actualul președinte Igor Dodon primește „șpagă” de la oligarhul Vladimir Plahotniuc. Fostului deputat i s-a retras marți cetățenia moldovenească de președintele Dodon.

„Dragi romani acestia sunt cei 2 oameni politici corupti care inca mai conduc Republica Moldova !

In dreapta Igor Dodon cel care primeste spaga ( in limbajul de aici = CULIOC ).iar in stanga cel care da spaga Vladimir Plahotniuc !

In ce tara din lume un presedinte surprins in flagrantul unui act de coruptie mai ramane in functie ?”, a scris Rizea pe Facebook.

Din imagini se vede cum președintele Igor Dodon susține că primește lunar din Federația Rusă între 600 – 700 de mii de dolari pe lună, pentru întreținerea PSRM.

Sursa: Realitatea din Moldova