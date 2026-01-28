Un fotbalist titular la FCSB ar putea ajunge în alt campionat

Fundaşul ar fi pe lista celor de la Gaziantep

Presa din Africa de Sud a scris, marţi, 27 ianuarie, despre un posibil interes din Turcia pentru Siyabonga Ngezana.

Fundaşul ar fi pe lista celor de la Gaziantep, formaţie la care evoluează şi Alexandru Maxim, Deian Sorescu şi Denis Drăguş.

Subiectul a ajuns rapid şi în România, iar Gigi Becali a fost întrebat dacă ştie ceva despre această mutare.

În vârstă de 28 de ani, Ngezana este dorit de mai mult timp în străinătate, iar în mai multe rânduri s-a scris că fundaşul sud-african îşi doreşte să facă pasul în afara Superligii cât mai repede.

Totuşi, evoluţiile sale din actualul sezon au fost oscilante, iar patronul FCSB l-a criticat în repetate rânduri pentru prestaţiile avute. Acest context alimentează şi mai mult discuţiile despre o eventuală despărţire.

"Eu nu ştiu nimic, nu am primit nimic la club. Dacă ei zic... Orice jucător este de vânzare la ora asta", a spus Gigi Becali, pentru digisport.ro.

Siyabonga Ngezana a ajuns la FCSB în vara anului 2023, fiind transferat de la Kaizer Chiefs în schimbul sumei de 600.000 de euro. În prezent, fundaşul ar putea fi la final de drum în roş-albastru.

Sursa: Realitatea de Bucuresti