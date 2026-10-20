Răzvan Burleanu a câștigat procesul de la TAS. Rămâne președintele FRF pentru al patrulea mandat

TAS a respins contestația lui Ilie Drăgan privind alegerile FRF. Răzvan Burleanu își păstrează al patrulea mandat de președinte al federației.
Răzvan Burleanu își va continua mandatul de președinte al Federației Române de Fotbal (FRF), după ce Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) a respins contestația formulată de Ilie Drăgan. Acesta din urmă a contestat dreptul lui Burleanu de a candida pentru al patrulea mandat consecutiv la conducerea federației.
Decizia a fost anunțată luni, 19 octombrie 2026, și reprezintă o victorie pentru actualul șef al FRF, a cărui realegere fusese contestată după scrutinul din luna martie.
De ce a contestat Ilie Drăgan alegerile pentru șefia FRF
Ilie Drăgan, președintele clubului de copii și juniori 3 Kids Sport București, a contestat la TAS validitatea alegerii lui Răzvan Burleanu pentru un al patrulea mandat consecutiv.
Principalul argument al contestatarului a fost că statutul FRF limitează numărul mandatelor consecutive ale președintelui la trei. În opinia sa, candidatura lui Burleanu nu ar fi respectat această prevedere.
De cealaltă parte, Burleanu a susținut că limita de mandate a fost introdusă după alegerea sa din martie 2014. Prin urmare, primul său mandat nu ar trebui luat în calcul la aplicarea noii reguli.
TAS a respins contestația lui Drăgan, iar decizia permite actualului președinte să își continue al patrulea mandat la conducerea Federației Române de Fotbal.
Cum s-au desfășurat alegerile pentru președinția FRF
Alegerile pentru conducerea FRF au avut loc în martie 2026. Răzvan Burleanu a obținut 258 de voturi, în timp ce contracandidatul său, Ilie Drăgan, a primit cinci voturi.
Rezultatul a confirmat un nou mandat pentru Burleanu, care conduce federația din 2014. Contestarea ulterioară a scrutinului a mutat disputa în plan juridic, unde TAS a fost solicitat să analizeze argumentele privind eligibilitatea președintelui reales.
Verdictul din 19 octombrie închide, în fața TAS, această etapă a disputei dintre cei doi, fără ca prin aceasta să fie clarificat automat rezultatul oricăror proceduri distincte care ar putea exista în alte instanțe.
Răzvan Burleanu conduce FRF din 2014
Răzvan Burleanu a fost ales pentru prima dată președinte al Federației Române de Fotbal în martie 2014, când avea 29 de ani. Ulterior, a câștigat alegerile din 2018 și 2022, iar în martie 2026 a obținut un nou mandat.
Controversa privind numărul mandatelor a pornit de la interpretarea statutului federației și de la momentul în care a fost introdusă limita de trei mandate. Burleanu a argumentat că regula nu se poate aplica retroactiv primului său mandat.
Prin respingerea contestației lui Ilie Drăgan, TAS a menținut situația rezultată în urma alegerilor din martie, iar Burleanu rămâne la conducerea FRF pentru al patrulea mandat consecutiv.