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Kylian Mbappe se apropie de Messi în topul marcatorilor all-time de la Mondial. Reacția FIFA după recitalul francezului cu Irak

Kylian Mbappe

Kylian Mbappe

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 23 iun. 2026, 08:26

Kylian Mbappé continuă să își consolideze statutul de superstar al fotbalului mondial și se apropie rapid de cele mai importante recorduri din istoria Campionatelor Mondiale.

Atacantul Franței a reușit o nouă dublă, de această dată în partida cu Irak, și a ajuns la 16 goluri marcate la turneele finale de Campionat Mondial. Prin această performanță, francezul l-a depășit pe Ronaldo Nazário și l-a egalat pe Miroslav Klose în clasamentul marcatorilor all-time.

În fruntea ierarhiei se află acum Lionel Messi, care și-a mărit totalul la 18 goluri după primele meciuri ale actualei ediții a turneului. Astfel, Mbappe mai are nevoie de doar două reușite pentru a ajunge la nivelul campionului mondial argentinian.

Evoluțiile impresionante ale francezului au atras imediat atenția FIFA. Forul mondial a remarcat ascensiunea sa spectaculoasă, subliniind faptul că Mbappe a depășit deja nume legendare și îl urmărește acum pe liderul clasamentului.

În ciuda comparațiilor inevitabile, atacantul francez a preferat să vorbească despre obiectivele echipei și despre admirația pe care o are pentru Messi. Mbappe a declarat că îl consideră pe argentinian cel mai bun jucător dintre marile vedete ale momentului și a insistat că prioritatea sa rămâne câștigarea trofeului mondial cu Franța.

Cu doar 27 de ani împliniți și perspective de a participa la încă două ediții ale Campionatului Mondial, Mbappe este văzut de mulți specialiști drept principalul candidat pentru a deveni, la finalul carierei, cel mai prolific marcator din istoria competiției. Deocamdată însă, obiectivul său imediat este calificarea Franței în fazele eliminatorii și continuarea parcursului către un nou titlu mondial.

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