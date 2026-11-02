Kimi Antonelli a devenit cel mai tânăr campion mondial din istoria Formulei 1.
Kimi Antonelli / Profimedia
Kimi Antonelli a devenit campion mondial în Formula 1 la 20 de ani, după podiumul obținut în Marele Premiu al Mexicului. Italianul doboară recordul lui Vettel.
Kimi Antonelli a intrat în istoria Formulei 1 după ce a devenit campion mondial la doar 20 de ani și 68 de zile. Pilotul italian al echipei Mercedes și-a asigurat matematic titlul după ce a încheiat pe locul al treilea Marele Premiu al Mexicului, câștigat de olandezul Max Verstappen, reprezentantul echipei Red Bull.
Antonelli avea nevoie de cel puțin două puncte pentru a-și garanta titlul mondial și a reușit să gestioneze cu maturitate o cursă presărată cu incidente și momente tensionate. Plecat de pe poziția a patra a grilei de start, italianul a urcat pe podium după ce l-a depășit pe Charles Leclerc în a doua parte a întrecerii. La final, a trecut linia de sosire în spatele lui Max Verstappen și Lewis Hamilton.
Max Verstappen a câștigat Marele Premiu al Mexicului. Cursă tensionată și accident spectaculos
Marele Premiu al Mexicului a oferit numeroase momente spectaculoase încă de la start. Charles Leclerc a reușit să îi depășească pe George Russell și Lewis Hamilton, în timp ce britanicul de la Ferrari, plecat din pole position, a pierdut teren în fața coechipierului său și a lui Max Verstappen.
Ulterior, Leclerc a primit o penalizare de cinci secunde, de care a profitat pilotul Red Bull. Verstappen a revenit pe circuit în fața monegascului după opririle la boxe și a continuat să lupte pentru victorie.
Unul dintre cele mai tensionate momente ale cursei s-a produs în turul 46, când finlandezul Valtteri Bottas a suferit un accident. Monopostul Cadillac a avut o defecțiune la suspensia din stânga-față, iar pilotul a pierdut controlul mașinii și a lovit barierele de protecție.
Incidentul a determinat intrarea Safety Car-ului pe circuit, urmată de afișarea steagului roșu și întreruperea temporară a cursei. Bottas a reușit să iasă singur din cockpit, fiind transportat ulterior la centrul medical pentru investigații.
În momentul întreruperii, Max Verstappen conducea cursa, urmat de Charles Leclerc, Kimi Antonelli și Lewis Hamilton.
Antonelli a devenit cel mai tânăr campion mondial din istoria Formulei 1
După o pauză de peste 40 de minute, Marele Premiu al Mexicului a fost reluat pentru ultimele 25 de tururi. Max Verstappen și-a păstrat prima poziție și a rezistat presiunii exercitate în special de Lewis Hamilton.
În același timp, Kimi Antonelli a gestionat fără greșeli finalul cursei și a încheiat pe locul al treilea, rezultat care i-a adus punctele necesare pentru câștigarea titlului mondial.
Italianul îi succede britanicului Lando Norris și devine cel mai tânăr campion mondial din istoria Formulei 1. Antonelli depășește astfel recordul stabilit de germanul Sebastian Vettel, care a câștigat primul său titlu în 2010, la vârsta de 23 de ani și 134 de zile.
Succesul său are și o semnificație specială pentru motorsportul italian. Kimi Antonelli este primul pilot din Italia care câștigă Campionatul Mondial de Formula 1 după Alberto Ascari, campion în 1953.
Nouă victorii în sezonul care l-a consacrat pe Kimi Antonelli
Titlul mondial vine în al doilea sezon al lui Kimi Antonelli în Formula 1. După un an de debut în care nu a reușit să obțină nicio victorie, pilotul Mercedes a avut o evoluție remarcabilă în actuala stagiune, ajungând la nouă succese de etapă.
Performanța confirmă ascensiunea spectaculoasă a tânărului italian, considerat una dintre cele mai importante speranțe ale motorsportului mondial.
Emoțiile au fost copleșitoare la finalul cursei din Mexic. După ce a trecut linia de sosire, Antonelli a izbucnit în lacrimi în cockpitul monopostului Mercedes, conștient că tocmai a scris o pagină importantă în istoria Formulei 1.
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