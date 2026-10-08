Edi Iordănescu, favorit pentru o nouă echipă națională

Publicat 8 oct. 2026, 08:56 Sursă realitatea.net

Edi Iordănescu este favorit pentru postul de selecționer al Bulgariei. Antrenorul român este liber de contract și poate reveni în fotbalul internațional.

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