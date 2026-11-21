David Popovici vrea să recâștige recordul mondial la 100 de metri liber în 2027. Campionul român și-a stabilit obiectivul înaintea Mondialelor de la Budapesta.
David Popovici și-a stabilit principalul obiectiv pentru anul 2027. Înotătorul român vrea să recâștige recordul mondial la 100 de metri liber și speră să reușească acest lucru la Campionatele Mondiale de la Budapesta.
Sportivul a făcut anunțul în cadrul Galei Sportului Dinamovist, unde a fost desemnat sportivul anului 2026 la CS Dinamo.
Recordul mondial, ținta lui David Popovici
Popovici a declarat că își dorește să revină în posesia recordului mondial, deoarece consideră că statutul de cel mai bun din istorie are o semnificație aparte.
„Mi-aș dori să recapăt recordul mondial de la 100 de metri liber, pentru că mi-am dat seama în ultima vreme că, ok, am devenit cel mai bun din lume și demonstrez asta o dată la ceva timp, dar parcă să fii cel mai bun din istorie are pentru mine o altă greutate. (...) Hai s-o facem”, a spus înotătorul.
Românul a stabilit recordul mondial în 2022, la Campionatele Europene de la Roma, cu timpul de 46,86 secunde. În prezent, recordul este deținut de chinezul Pan Zhanle, care a înotat în 46,40 secunde la Jocurile Olimpice de la Paris, în 2024.
Budapesta, locul unde speră să reușească
David Popovici așteaptă cu nerăbdare Campionatele Mondiale din 2027, care vor avea loc la Budapesta. Capitala Ungariei are o semnificație specială pentru sportiv: acolo s-a calificat pentru prima dată la Jocurile Olimpice și tot acolo a devenit dublu campion mondial, în 2022.
Înotătorul a descris anul 2026 drept unul de tranziție, între Campionatele Mondiale din Singapore, din 2025, și competiția majoră din 2027.
Deși se gândește și la Jocurile Olimpice de la Los Angeles din 2028, Popovici spune că preferă să își urmărească obiectivele pas cu pas.