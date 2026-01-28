Djokovic: Alcaraz și Sinner sunt acum cei mai buni jucători din lume

Djokovic a recunoscut superioritatea jucătorilor Alcaraz și Sinner

Tenismanul sârb Novak Djokovic, fostul lider al clasamentului ATP, a recunoscut superioritatea actuală a spaniolului Carlos Alcaraz și a italianului Jannik Sinner, pe care i-a descris drept „cei mai buni jucători din lume în acest moment” și a acceptat că ambii sunt considerați favoriți în rundele decisive de la Australian Open, primul turneu de Mare Șlem al sezonului, informează EFE.

„Jannik și Carlos joacă la un nivel extrem de înalt, sunt cei mai buni din lume în acest moment. Dacă îl voi înfrunta pe Sinner, am pierdut în fața lui de patru sau cinci ori la rând, așa că va fi o provocare uriașă”, a recunoscut sârbul după ultimul său meci de la Melbourne, în care a avansat în semifinale în urma abandonului italianului Lorenzo Musetti.

Djokovic, care nu s-a ferit de autocritică, a recunoscut că randamentul său recent a fost sub așteptări. „Nu am jucat nici pe departe la cel mai bun nivel al meu astăzi. Va trebui să mă îmbunătățesc mult', a spus el, evidențiind totodată exigențele fizice ale fazei finale la un turneu de Mare Șlem.

În acest context, „Nole” a subliniat duritatea circuitului și dificultățile de a concura într-un sport individual. „Acest lucru demonstrează cât de greu este tenisul. Nu există înlocuitori și nici odihnă: trebuie să fii în cea mai bună formă tot timpul. Aceasta este frumusețea și, de asemenea, marea provocare a acestui sport', a reflectat el.

Deși a recunoscut că Alcaraz și Sinner dau ritmul noii ere din tenisul profesionist masculin, Djokovic a precizat că nu a renunțat la lupta pentru câștigarea de trofee majore.

„Sunt mai buni decât mine acum, dar asta nu înseamnă că voi renunța. Voi lupta pentru fiecare minge”, a afirmat jucătorul cu 24 de titluri de Mare Șlem în palmares.

Vreau să ajung în finala fiecărui turneu, în special la Grand Slam-uri. Acesta este unul dintre principalele motive pentru care continui să concurez', a mai spus Novak Djokovic.