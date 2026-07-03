CM 2026: Ronaldo a readus Portugalia în joc, iar Ramos a decis calificarea dramatică în fața Croației

Publicat 3 iul. 2026, 11:12 Sursă realitatea.net

Portugalia s-a calificat în optimile Campionatului Mondial după o victorie dramatică, scor 2-1, în fața Croației, pe BMO Field. Echipa lui Roberto Martínez a fost condusă după golul lui Ivan Perišić, dar a revenit prin Cristiano Ronaldo și a dat lovitura decisivă în prelungiri, prin Gonçalo Ramos.

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