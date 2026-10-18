Chivu a explodat în vestiar, iar Inter s-a dezlănțuit pe teren! Atitudinea care a schimbat soarta meciului cu Bologna

Antrenorul Interului, Cristi Chivu, a fost extrem de nemulțumit de jocul echipei la pauza partidei cu Bologna. După un discurs dur în vestiar, tehnicianul și-a pierdut vocea, iar Inter a câștigat meciul cu 3-1.
Inter Milano a învins-o pe Bologna cu scorul de 3-1, într-un meci marcat de o reacție neobișnuită a antrenorului Cristi Chivu. Deși echipa oaspete a egalat înainte de pauză, tehnicianul român a fost extrem de nemulțumit de prestația jucătorilor, potrivit presei din Italia.
Discursul dur la pauza meciului
Potrivit publicației Gazzetta dello Sport, discursul lui Chivu din vestiar a fost cel mai sever de când a preluat conducerea Inter. Jurnaliștii italieni au relatat că antrenorul și-a consumat vocea pe parcursul partidei, în special la pauză, până la punctul în care nu a mai putut participa la interviurile post-meci.
După ieșirea fără precedent a antrenorului, Inter s-a mobilizat și a jucat cu determinare în repriza secundă. În locul lui Chivu, la conferința de presă a intervenit secundul său, Aleksandar Kolarov.
Schimbările decisive pentru victoria Inter
Golurile au fost marcate astfel: Tommaso Pobega a deschis scorul pentru Bologna în minutul 10, iar Marcus Thuram a restabilit egalitatea pentru oaspeți chiar înainte de pauză. În a doua repriză, schimbările făcute de Chivu s-au dovedit determinante.
Ange-Yoan Bonny și Carlos Augusto au marcat golurile care au stabilit scorul final de 3-1. Eurosport a lăudat deciziile tehnice ale antrenorului: „Pur și simplu excepțional: toate schimbările sunt bine gândite, precise și câștigătoare. Își cunoaște echipa ca-n palmă”.
Sky Sport Italia i-a acordat lui Chivu nota 6,5, evidențiind impactul mutărilor din timpul jocului. Carlos Augusto, autor al unui gol și al unei pase decisive, a fost desemnat omul meciului cu nota 7,5, iar Bonny a primit nota 7. Corriere di Bologna i-a acordat și el antrenorului nota 6,5, în timp ce Tuttomercatoweb a subliniat aportul decisiv al lui Carlos Augusto.