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Aryna Sabalenka e campioană la Australian Open!

Aryna Sabalenka e campioană la Australian Open!

Aryna Sabalenka e campioană la Australian Open!

Realitatea de Teleorman
Scris de Realitatea de Teleorman Publicat: 27 ian. 2024, 12:22

Sportiva din Belarus și-a apărat titlul cucerit anul trecut

Aryna Sabalenka a cucerit titlul la Australian Open 2024, după ce a învins-o în finală pe Qinwen Zheng, în două seturi, scor 6-3, 6-2.

Jucătoarea din Belarus și-a apărat titlul cucerit anul trecut la Melbourne și a ajuns astfel la două trofee de Grand Slam câștigate la simplu.

Sportiva din Belarus a ratat nu mai puțin de 4 mingi de meci înainte de a închide partida, după o oră și 16 minute.

În vârstă de 25 de ani, Aryna Sabalenka a reușit o performanță remarcabilă: nu a pierdut niciun set la Australian Open 2024.

De asemenea, Sabalenka este prima sportivă care își apără titlul la Australian Open după conaționala sa, Victoria Azarenka (2012 și 2013).

Qinwen Zheng, în vârstă de 21 de ani, este prima jucătoare din China care a ajuns într-o finală de Grand Slam în ultimii 10 ani, după ce Li Na s-a impus la Australian Open, în 2014.

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