Tragedie în Japonia: o femeie de 100 de ani, ucisă chiar de fiul ei

Un bărbat din Japonia a fost reținut de poliție după ce și-ar fi agresat mortal mama în vârstă de 100 de ani. Potrivit presei locale, acesta a sunat singur la autorități marți după-amiază, la aproximativ o oră după incident, afirmând că nu mai putea face față îngrijirii femeii.

Tragedie în Japonia: o femeie de 100 de ani, ucisă chiar de fiul ei

Victima a fost transportată la spital, unde medicii au constatat decesul. Conform informațiilor citate de agenția Kyodo, bărbatul, care locuia împreună cu mama sa în Machida, la vest de Tokyo, și-ar fi recunoscut fapta în fața anchetatorilor.

Cazul readuce în atenție problemele demografice cu care se confruntă Japonia, țară în care populația îmbătrânește rapid. Datele OMS arată că aproape o treime dintre locuitori au peste 60 de ani, iar numărul centenarilor continuă să crească.

În 2025, Japonia a înregistrat un record de peste 99.000 de persoane care au atins sau depășit vârsta de 100 de ani. Potrivit Kyodo, tot mai mulți japonezi în vârstă ajung să aibă grijă de rude și mai înaintate în vârstă, o povară care, în unele cazuri, poate duce la situații dramatice precum cea investigată acum de autorități.