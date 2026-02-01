„Te bat de te rup”. Femeie din Vrancea, găsită moartă în casă după ce fusese agresată cu brutalitate

Femeie din Vrancea, găsită moartă în casă după ce fusese agresată cu brutalitate

O femeie în vârstă de 53 de ani din județul Vrancea a fost găsită moartă în locuința în care se afla temporar, prezentând urme vizibile de violență la nivelul feței. Cu aproximativ o lună înainte, aceasta fusese filmată în timp ce era agresată fizic de un bărbat aflat sub influența alcoolului.

Incidentul violent a avut loc pe 18 decembrie 2025, când femeia a fost surprinsă într-o înregistrare video în timp ce era lovită în mod repetat. „Te bat de te rup”, îi striga agresorul în timp ce o lovea cu pumnii în față. Victima îl implora să se oprească, iar după mai multe lovituri, persoana care filma a intervenit verbal.

Pe 26 decembrie 2025, în jurul orei 09:20, polițiștii din cadrul Secției 9 Poliție Rurală Odobești au fost alertați prin apel la 112 cu privire la o persoană inconștientă într-o locuință din comuna Mera, sat Livada. La fața locului, un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Vrancea a încercat resuscitarea femeii, însă decesul a fost constatat.

Având în vedere urmele de violență observate, autoritățile au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și au demarat cercetări. Investigațiile au stabilit că, în data de 18 decembrie, femeia fusese agresată de un bărbat de 55 de ani, din aceeași localitate, pe fondul consumului de alcool și al unui conflict spontan.

Potrivit anchetatorilor, agresorul i-a aplicat mai multe lovituri cu palmele și pumnii, victima căzând la pământ. Între cei doi nu exista o relație de familie sau de conviețuire. Femeia nu avea o locuință stabilă și era cunoscută ca fiind consumatoare de alcool, fiind găzduită temporar în mai multe locuri.

Expertiza medico-legală efectuată pe 27 decembrie 2025 a indicat că decesul a fost cauzat de insuficiență cardio-respiratorie acută, fără legătură directă cu leziunile provocate prin agresiune.

În urma concluziilor medico-legale, anchetatorii au extins urmărirea penală pentru infracțiunea de lovire sau alte violențe. Cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz, urmând ca la finalizarea acestora să fie dispuse măsurile legale prevăzute de lege.