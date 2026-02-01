Profesor din Argeș, reținut pentru agresiune sexuală: este acuzat că a sărutat o elevă de 13 ani

Este acuzat că a sărutat o elevă de 13 ani

Un profesor în vârstă de 64 de ani, din județul Argeș, a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru agresiune sexuală asupra unui minor, după ce ar fi sărutat o elevă de 13 ani.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Argeș, ancheta a fost declanșată în urma unei sesizări făcute de mama fetei, din comuna Dârmănești. Femeia a anunțat autoritățile că fiica sa, elevă la o școală din localitate, ar fi fost victima unor gesturi cu caracter sexual.

În urma verificărilor, polițiștii au stabilit că incidentul ar fi avut loc pe 29 ianuarie 2026, în jurul orei 10:30, pe holul școlii gimnaziale din Dârmănești. Cadrul didactic ar fi sărutat minora pe obraji și pe buze.

Pe numele bărbatului a fost deschis un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de agresiune sexuală asupra unui minor. Acesta urmează să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpulung, cu propunere de luare a unei măsuri preventive.

În cadrul şedinţei, care va avea loc luni, vor fi stabilite "măsuri clare care să garanteze siguranţa în şcoli şi în imediata lor vecinătate". "Această decizie vine în urma unor evenimente grave petrecute în ultimele zile în unităţi de învăţământ din judeţul Argeş.

La o şcoală din Dârmăneşti, situaţia este de o gravitate extremă: o elevă de doar 13 ani a reclamat că un profesor, în vârstă de 64 de ani, ar fi avut un comportament neadecvat la adresa sa. La acest moment profesorul se află la audieri"