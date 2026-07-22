INHGA a emis Cod roșu de inundații pentru Constanța și Tulcea. Viituri rapide și creșteri periculoase ale nivelului râurilor

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis, miercuri, o avertizare hidrologică de Cod roșu de inundații pentru râuri din județele Constanța și Tulcea, valabilă până joi, la ora 12:00.
Potrivit hidrologilor, în intervalul 22 iulie, ora 18:00 – 23 iulie, ora 12:00, pe râurile din jumătatea de nord a județului Constanța și pe cele din județul Tulcea sunt așteptate viituri rapide, creșteri importante ale debitelor și nivelurilor apelor, cu posibilitatea depășirii cotelor de apărare și producerii de inundații locale.
Specialiștii avertizează că fenomenele pot avea o evoluție rapidă, în special pe râurile mici și pe torenți, ca urmare a precipitațiilor abundente prognozate în zonă.
Cod portocaliu pe râuri din mai multe regiuni ale țării
Pe lângă avertizarea de Cod roșu, INHGA a emis și un Cod portocaliu de inundații, valabil în perioada 22 iulie, ora 12:00 – 23 iulie, ora 16:00, pentru mai multe bazine hidrografice din țară.
Sunt vizate râurile din bazinele hidrografice Tărlung, Bârsa, afluenți ai Oltului, cursurile superioare ale râurilor Argeș, Dâmbovița, Ialomița, Prahova, Buzău, precum și afluenți ai Siretului și Prutului. Avertizarea se extinde și asupra râurilor din Dobrogea, în județele Constanța și Tulcea.
În aceste zone sunt prognozate scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide și creșteri semnificative ale debitelor, existând riscul depășirii cotelor de atenție și de apărare.
Cod galben de inundații pentru numeroase județe
Totodată, hidrologii au instituit un Cod galben de inundații, valabil în intervalul 22 iulie, ora 12:00 – 23 iulie, ora 00:00, pentru râuri din numeroase județe ale țării.
Avertizarea vizează sectoare ale râurilor Olt, Argeș, Ialomița, Buzău, Râmnicu Sărat, Putna, Bârlad, Trotuș, Bistrița, Moldova, afluenți ai Siretului și Prutului, precum și râurile din Dobrogea. Sunt afectate județele Harghita, Covasna, Brașov, Sibiu, Vâlcea, Argeș, Gorj, Olt, Dolj, Dâmbovița, Giurgiu, Teleorman, Ilfov, Prahova, Buzău, Vrancea, Vaslui, Galați, Bacău, Neamț, Suceava, Constanța și Tulcea.
Un al doilea Cod galben pentru sud-vestul țării
INHGA a emis și un al doilea Cod galben de fenomene hidrologice importante, valabil de miercuri, ora 12:00, până joi, la ora 08:00.
Avertizarea vizează râurile Jiu, Gilort, Motru și Vedea, fiind afectate județele Gorj, Mehedinți, Argeș, Olt și Teleorman.
Recomandările autorităților
Hidrologii recomandă populației din zonele aflate sub avertizare să urmărească permanent informațiile transmise de autorități și să evite deplasările în apropierea cursurilor de apă. De asemenea, locuitorii din zonele cu risc de inundații sunt sfătuiți să ia măsuri pentru protejarea bunurilor și să respecte indicațiile autorităților locale și ale echipelor de intervenție.