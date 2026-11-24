ÎCCJ a decis că reducerea forfetară de 40% nu se aplică la calculul indemnizației de creștere a copilului pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuală.
Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a stabilit o nouă interpretare privind calculul indemnizației pentru creșterea copilului în cazul persoanelor care obțin venituri din drepturi de proprietate intelectuală.
Potrivit deciziei instanței supreme, reducerea forfetară de 40%, prevăzută de Codul Fiscal, nu trebuie aplicată la stabilirea bazei de calcul a indemnizației.
Decizia poate avea implicații importante pentru părinții care obțin venituri din activități precum drepturile de autor sau alte forme de proprietate intelectuală.
Cum se va calcula indemnizația pentru creșterea copilului
Conform interpretării stabilite de ÎCCJ, în cazul persoanelor care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, baza de calcul a indemnizației pentru creșterea copilului nu va mai fi diminuată cu deducerea forfetară de 40%.
Astfel, din veniturile luate în considerare pentru stabilirea indemnizației vor fi scăzute doar impozitul pe venit și, după caz, contribuțiile sociale obligatorii.
Prin această interpretare, instanța supremă clarifică modul în care trebuie determinat venitul relevant pentru calcularea indemnizației acordate părinților care intră în concediul pentru creșterea copilului.
Cine poate fi vizat de decizia ÎCCJ
Hotărârea privește persoanele care obțin venituri din drepturi de proprietate intelectuală și solicită indemnizație pentru creșterea copilului.
Eliminarea reducerii forfetare de 40% din calculul bazei de referință poate influența valoarea venitului net luat în considerare la stabilirea dreptului financiar.
Decizia ÎCCJ aduce, astfel, o clarificare importantă privind aplicarea regulilor fiscale în cazul calculării indemnizației pentru creșterea copilului.