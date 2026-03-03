Haos la pensii. Mii de români blocați la ușa statului din cauza unui document dispărut

Zeci de mii de români se lovesc de o problemă neașteptată exact în momentul în care ar trebui să își depună dosarul de pensionare. Lipsa carnetelor de muncă – documentele care atestă vechimea înainte de 2001, anul trecerii la evidența digitală, îi împiedică pe mulți să își dovedească anii lucrați.

Deși CNPP a derulat campanii de scanare, situația rămâne critică pentru cei ale căror carnete au fost pierdute, distruse sau nu au fost niciodată ridicate de la foștii angajatori ori de la inspectoratele teritoriale de muncă.

Mii de carnete zac încă în arhivele ITM

În numeroase județe, vechile carnete de muncă se află încă în depozitele ITM, unde au rămas după trecerea la REVISAL. Multe dintre ele nu au fost ridicate niciodată, deși au trecut ani buni de la schimbarea sistemului. În 2026, mii de astfel de documente așteaptă încă titularii să vină după ele, iar oamenii trebuie să facă demersuri pentru a le recupera.

Fără carnetul de muncă, pensionarea devine imposibilă

Importanța acestui document este uriașă. Fără carnetul de muncă, persoanele ajunse la vârsta pensionării nu își pot depune dosarul și nu pot demonstra perioadele lucrate înainte de 2011. În lipsa dovezilor, riscă să primească pensii mult mai mici decât ar trebui. Pentru mulți români, carnetul rămâne singura modalitate de a demonstra vechimea acumulată înainte de digitalizare.

Zeci de mii de carnete neridicate în toată țara

Situația diferă de la un județ la altul, dar datele publice arată că în depozitele ITM se află încă zeci de mii de carnete neridicate. Printre cele mai afectate zone se numără:

- ITM Bacău – peste 14.000 de carnete neridicate

- ITM Ilfov – peste 5.000 de carnete

- ITM Caraș-Severin – aproape 8.000

- ITM București – peste 30.000 de carnete nepreluate

- ITM Argeș – peste 13.000 de carnete

Situații similare sunt raportate și în Prahova, Constanța, Iași, Hunedoara și în multe alte județe.

De ce trebuie recuperat carnetul de muncă

Chiar dacă după 2011 evidența salariaților se face electronic, carnetul de muncă rămâne esențial în mai multe situații:

dovedește vechimea în muncă înainte de 2011

este necesar la stabilirea drepturilor de pensie

ajută la completarea dosarului pentru pensia anticipată sau parțial anticipată

reprezintă un document oficial de arhivă pentru perioadele în care REVISAL nu exista

poate fi solicitat în procese juridice sau situații administrative speciale

Carnetul poate fi ridicat de titular, de o persoană împuternicită prin procură notarială sau de moștenitori, dacă titularul a decedat, cu acte justificative.

Ce documente sunt necesare pentru ridicare

Pentru a recupera carnetul de muncă de la ITM, sunt necesare:

- actul de identitate în original

- o cerere tip completată la sediul ITM

- dacă este cazul, procură notarială sau acte de moștenitor

Ridicarea carnetului este crucială, deoarece până la finalul anului 2010 acesta reprezintă principala dovadă a vechimii în muncă pentru cei care vor să își deschidă dreptul la pensie. În lipsa lui, singura soluție este reconstituirea vechimii prin instanță.

Ce spune legea despre reconstituirea vechimii

„Vechimea în muncă stabilită până la data de 31 decembrie 2010 se reconstituie, la cererea persoanei care nu posedă carnet de muncă, de către instanța judecătorească competentă să soluționeze conflictele de muncă, pe baza înscrisurilor sau a altor probe din care să rezulte existența raporturilor de muncă", potrivit Codului muncii.