EASA dispune inspecții la 16 aeronave Airbus A380 după descoperirea unor fisuri la aripi

Publicat 24 iun. 2026, 07:59 Sursă realitatea.net

Agenția Europeană pentru Siguranța Aeriană a ordonat inspectarea a 16 aeronave de tip Airbus A380, dintre care cinci în regim de urgență, după identificarea unor fisuri în structura aripilor unui avion, a confirmat producătorul Airbus.

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