Donald Trump ezită să reia atacurile asupra Iranului: „Cu mine, orice se poate întâmpla”

Președintele american Donald Trump se apropie de o decizie importantă privind războiul cu Iranul și analizează dacă Statele Unite vor relua atacurile militare de amploare.
Trump a declarat că trebuie să hotărască dacă va încerca să încheie conflictul prin intensificarea operațiunilor sau să continue presiunile asupra regimului iranian.
Trump: „Trebuie să iau o decizie importantă”
Într-un interviu acordat Axios, Trump a spus că se află în fața unei alegeri dificile și a folosit termenul „anihilare” atunci când s-a referit la regimul iranian.
Președintele SUA nu a precizat însă când va lua decizia și nici dacă aceasta va însemna reluarea operațiunilor militare la scară largă. În același timp, Trump a afirmat că vrea să discute cu aliații americani din regiune înainte de stabilirea următorilor pași.
Întâlnire cu liderii din Golf
Trump urmează să se întâlnească marți, la New York, cu liderii Arabiei Saudite, Emiratelor Arabe Unite, Qatarului, Bahrainului, Kuweitului și Omanului, în marja Adunării Generale a ONU.
Discuțiile ar putea conta pentru decizia Washingtonului, în condițiile în care reluarea unei campanii militare de amploare ar necesita sprijinul aliaților regionali.
Trump a spus că vrea să afle direct de la aceștia care este situația din regiune și ce poziție au față de continuarea conflictului.
Presiuni asupra Iranului
La începutul lunii august, Trump a amânat reluarea atacurilor de amploare după ce Arabia Saudită și Qatarul au avertizat că Iranul ar putea ataca instalații petroliere și de gaze din regiune.
Între timp, Washingtonul a menținut presiunea asupra Teheranului prin sancțiuni economice și blocada navală a porturilor iraniene. SUA încearcă, de asemenea, să crească traficul prin Strâmtoarea Ormuz, una dintre principalele rute pentru transportul de energie.
Forțele americane din Orientul Mijlociu au fost menținute la nivelul actual pentru a putea reacționa dacă luptele de amploare sunt reluate.
Casa Albă pregătește și perioada de după război
În paralel cu planurile militare, administrația Trump lucrează la o strategie pentru perioada de după conflict. Aceasta ar include limitarea influenței Iranului în regiune și continuarea procesului de normalizare a relațiilor dintre Israel și statele arabe.
Deocamdată, însă, direcția finală a politicii americane față de Iran nu a fost stabilită. Trump a transmis că o decizie trebuie luată în curând, în timp ce negocierile și presiunile militare continuă.