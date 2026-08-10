Criza din Ceuta: Mii de locuitori ai exclavei au participat la un protest

Manifestul a început cu declaraţia „Ceuta înseamnă Spania”.
Mii de locuitori din exclava Ceuta au participat la un protest, duminică, 9 august, pentru a cere un răspuns la situaţia gravă cu care se confruntă acest oraş spaniol din Africa de Nord, după afluxul masiv de migranţi din 30 iulie.
Organizatorii manifestației au transmis că au participat 10.000 de persoane, iar Poliția Națională a raportat că s-au prezentat puțin peste 5.000 de oameni, convocaţi de comunităţile creştină, musulmană, evreiască şi hindusă, împreună cu Federaţia Provincială a Asociaţiilor de Vecinătate din Ceuta. Locuitorii exclavei au demonstrat paşnic timp de mai bine de o oră.
Printre cei prezenţi s-a numărat şi liderul oraşului, Juan Vivas, însoţit de membri ai Adunării şi reprezentanţi ai diferitelor grupuri politice.
Demonstraţia a avut loc în Plaza de la Constitucion, care a fost arhiplină şi unde participanţii au scandat sloganuri precum: „Ajunge!”, „Sanchez (prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez, n.r.) demisionează!”, „Ceuta spaniolă”, „Expulzarea imigranţilor ilegali” şi „Ceuta nu se va preda”, printre altele, în timp ce erau arborate steaguri spaniole şi drapelul exclavei Ceuta.
Momentul central al mobilizării a fost citirea „Manifestului pentru Unitatea Ceutei”, de către preşedintele Comunităţii Hinduse din Ceuta, Ramesh Chandiramani, reprezentând comunităţile religioase şi locuitorii care au promovat evenimentul.
„Ceuta înseamnă Spania”
Manifestul a început cu declaraţia „Ceuta înseamnă Spania” şi a continuat prin a aminti că exclava spaniolă este un oraş pluralist, construit de-a lungul generaţiilor de oameni de diferite credinţe, culturi şi origini, dar uniţi de o istorie comună de coexistenţă, potrivit Agerpres.
Documentul a descris situaţia actuală ca fiind „extraordinar de critică” şi a denunţat faptul că Ceuta a suferit „o încălcare a integrităţii sale teritoriale”, cerând în acelaşi timp un răspuns „imediat, decisiv şi proporţional” din partea guvernului spaniol, a instituţiilor europene şi a tuturor administraţiilor publice la presiunea pe care o presupune migraţia, nevoia de ajutor umanitar şi provocările de securitate cu care se confruntă oraşul.
Comunităţile religioase şi Federaţia Asociaţiilor de Vecinătate au solicitat resurse umane şi materiale suficiente, atenţie prioritară la frontiere şi un răspuns stabil care să garanteze securitatea, asistenţa umanitară, protecţia serviciilor publice şi bunăstarea locuitorilor din Ceuta.
Mobilizarea s-a încheiat cu apeluri către autorităţi, cărora li s-a cerut să acţioneze cu „responsabilitate, angajament şi răspunsuri”, către societatea spaniolă, care a fost invitată să îşi arate solidaritatea, şi către locuitorii din Ceuta, îndemnaţi să îşi menţină calmul, încrederea şi unitatea.
La 30 iulie, aproximativ 72.000 de persoane au intrat în Ceuta în mod ilegal,mai ales înotând, din Maroc. Dintre acestea, 70.000 s-au întors în ţara lor, potrivit guvernului spaniol.
Cel puţin 82 de oameni au murit, potrivit Institutului de Medicină Legală din Ceuta, în timp ce Marocul a raportat 14 decese pe teritoriul marocan şi 236 de răniţi. Unele ONG-uri au estimat numărul total de morţi la 141, inclusiv în Melilla, celălalt oraş spaniol din Africa de Nord.