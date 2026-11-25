Buletinul electronic, disponibil la consulate din 2 decembrie
Buletinul electronic
Românii din diaspora vor putea solicita buletinul electronic la consulate din 2 decembrie 2026. Vezi condițiile MAE, actele necesare și termenele de eliberare.
Românii aflați în străinătate vor putea solicita Cartea Electronică de Identitate (CEI) direct la ambasadele și consulatele României, începând cu 2 decembrie 2026. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anunțat devansarea calendarului pentru introducerea noului serviciu, însă există o condiție importantă: în prima etapă, facilitatea va fi disponibilă numai cetățenilor care au domiciliul oficial în România.
Potrivit proiectului de Hotărâre de Guvern publicat de MAE în transparență decizională, românii care îndeplinesc această condiție vor putea depune cererile pentru noul buletin electronic la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României.
Pregătirile tehnice și testările necesare au fost realizate în colaborare cu Ministerul Afacerilor Interne (MAI). Lansarea serviciului este prevăzută pentru 2 decembrie 2026, după adoptarea actului normativ și activarea procedurii.
Cine poate solicita buletinul electronic la consulate
Noua facilitate se adresează, pentru început, românilor care se află în străinătate, dar au domiciliul oficial în România.
Astfel, cetățenii care locuiesc sau muncesc peste hotare, însă figurează în evidențele autorităților române cu domiciliul în țară, vor putea solicita cartea electronică de identitate fără să fie nevoiți să revină în România pentru depunerea documentelor.
În schimb, românii care și-au stabilit oficial domiciliul în străinătate nu vor putea beneficia de această procedură începând cu 2 decembrie. Pentru ei, serviciul urmează să fie disponibil într-o etapă ulterioară.
MAE și MAI continuă demersurile tehnice și administrative pentru extinderea sistemului și către această categorie de cetățeni.
Ce documente sunt obligatorii pentru obținerea buletinului electronic
Românii care vor solicita noua carte electronică de identitate la consulate trebuie să se prezinte personal la ghișeu și să aibă asupra lor toate documentele necesare, în original.
Una dintre cele mai importante condiții este prezentarea dovezii adresei de domiciliu din România.
Există și o procedură pentru persoanele care nu sunt proprietarii locuinței în care au domiciliul. Dacă proprietarul sau găzduitorul se află în România, solicitantul poate prezenta o procură ori o declarație notarială prin care acesta își exprimă acordul.
MAE precizează că documentele justificative în original vor fi obligatorii în această primă etapă, până când va deveni funcțională verificarea electronică a informațiilor din baza de date a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI).
Cum se face programarea pentru cartea electronică de identitate
După adoptarea Hotărârii de Guvern și activarea noului serviciu, programările vor putea fi solicitate online, prin intermediul platformei oficiale www.econsulat.ro.
Cetățenii vor trebui să selecteze țara în care se află și să aleagă serviciul „Carte Electronică de Identitate”. Platforma va permite consultarea listei complete a documentelor necesare și solicitarea unei programări la reprezentanța consulară.
Chiar dacă programarea se face online, prezența personală la ghișeul consular rămâne obligatorie pentru depunerea cererii.
În cât timp ajunge buletinul electronic la consulat
Termenul de expediere a Cărții Electronice de Identitate diferă în funcție de țara în care este depusă solicitarea.
Conform informațiilor comunicate de Ministerul Afacerilor Externe, documentele vor fi trimise către misiunile diplomatice și oficiile consulare în următoarele intervale:
Maximum 45 de zile lucrătoare pentru cererile depuse în statele membre ale Uniunii Europene.
Maximum 60 de zile lucrătoare pentru solicitările înregistrate în state din afara Uniunii Europene.
Aceste termene se referă la expedierea cărții electronice de identitate către consulat, nu la durata totală garantată până la înmânarea documentului titularului.
Consulatele nu vor mai prelua cereri pentru vechiul buletin din 1997
O altă modificare importantă va intra în vigoare tot de la 2 decembrie 2026. Odată cu lansarea serviciului pentru cartea electronică de identitate, ambasadele și consulatele României vor sista preluarea serviciilor consulare conexe eliberării cărții de identitate în formatul vechi, model 1997.
MAE le reamintește românilor că vechiul model de carte de identitate nu este recomandat ca document de călătorie.
Prin introducerea noului serviciu, autoritățile urmăresc să simplifice accesul românilor aflați peste hotare la documentele de identitate și să reducă necesitatea deplasărilor în țară pentru obținerea acestora.
Totuși, românii cu domiciliul oficial în străinătate vor trebui să aștepte următoarea etapă de implementare, pentru care autoritățile nu au stabilit încă un calendar concret.
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