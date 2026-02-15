Azi este Lăsatul Secului de Carne pentru Postul Paștelui: ce restricții intră în vigoare pentru următoarele două luni

După sâmbăta morților, astăzi este lăsatul secului de carne

După sâmbăta morților, astăzi este lăsatul secului de carne, urmator duminica viitoare de cel pentru ouă, pește și lactate, după care creștinii intră în Postul Mare.

Intrarea într-unul dintre cele patru mari posturi de peste an, rânduite de Biserica Ortodoxă, este precedată, de fiecare dată, de ziua în care se lasă sec, aceasta fiind ultima zi în care se mai poate mânca ''de dulce''.



Postul Sfintelor Paști, cel mai lung și cel mai aspru dintre cele patru, este precedat însă de două etape care pregătesc intrarea propriu-zisă în post. Este vorba de Duminica Înfricoșătoarei Judecăți, care în acest an cade pe 15 februarie, când se lasă sec de carne, și de Duminica Izgonirii lui Adam din Rai, anul acesta la 22 februarie, când se lasă sec de brânză.

Sărbătoarea de lăsatul secului prezintă variații calendaristice, în funcție de zonă, ea fiind celebrată fie în duminica lăsatului sec de carne, fie în cea a lăsatului sec de brânză.

În unele zone, pregătirile încep din ziua de sâmbătă, care este marcată în special de obiceiuri legate de cultul morților. Se fac parastase și se dă mâncare de pomană. Se pregătesc tot felul de bunătăți, se coace pâinea, apoi se fac plăcințele cu mălai în frunze de varză, tăiței cu nucă sau cu mac, poame coapte.