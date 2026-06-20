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ANPC: Aproape 1.000 de amenzi și sute de avertismente în urma controalelor din perioada 15–19 iunie

ANPC

ANPC

Realitatea de Teleorman
Scris de Realitatea de Teleorman Publicat: 20 iun. 2026, 11:21

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a desfășurat, în perioada 15–19 iunie 2026, o amplă acțiune de control la peste 1.500 de operatori economici din domeniul alimentar și al serviciilor. În urma verificărilor, comisarii au aplicat 990 de amenzi contravenționale, în valoare totală de peste 4,4 milioane de lei, și au emis 749 de avertismente.

Controalele au scos la iveală numeroase nereguli, printre care comercializarea de produse alimentare expirate, pește alterat, produse de patiserie și brutărie cu mucegai, precum și legume și fructe depreciate calitativ. Inspectorii au identificat și probleme privind depozitarea necorespunzătoare a alimentelor, utilizarea uleiului alimentar degradat și igienizarea deficitară a spațiilor și echipamentelor.

Valoarea produselor verificate a depășit 7,7 milioane de lei, iar ANPC a dispus retragerea definitivă de la comercializare a produselor neconforme în valoare de peste 230.000 de lei și oprirea temporară a vânzării unor produse de peste 1,2 milioane de lei. De asemenea, activitatea a 21 de operatori economici a fost suspendată până la remedierea deficiențelor constatate.

Reprezentanții ANPC au precizat că aceste acțiuni urmăresc protejarea sănătății consumatorilor și asigurarea respectării normelor privind siguranța alimentară și calitatea serviciilor oferite populației.

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