Accident teribil la un spectacol de circ în Craiova: un acrobat s-a prăbușit în timpul numărului. Bărbatul este în stare gravă

Anchetă deschisă pentru posibile nereguli

Momente de groază la un spectacol de circ din Craiova, după ce un acrobat spaniol s-a dezechilibrat în timpul unui număr și a căzut de la aproximativ 4 metri înălțime. Incidentul s-a produs în fața zecilor de spectatori care au asistat șocați, potrivit realitatea.net.

Bărbatul a ajuns la un spital din Capitală, fiind în stare gravă, Acesta are facturi la coaste, vertebre tasate şi un traumatism grav la coloană, care i-ar putea afecta abilitatea de a merge. Cascadorul are 39 de ani şi este cetăţean spaniol. După accidentarea lui, poliţiştii au deschis un dosar penal pentru nerespectarea măsurilor de securitate în muncă.

Bărbatul a fost transportat la spital, conștient și cooperant

Potrivit informațiilor transmise de poliție, artistul executa o acrobație la înălțime când și-a pierdut echilibrul și a căzut direct pe sol. Spectatorii au alertat imediat autoritățile, iar echipajele de poliție și ambulanță au ajuns rapid la fața locului. Acrobatul a fost preluat de medici și transportat la spital pentru investigații. Din primele date, acesta era conștient și cooperant, însă starea lui necesită evaluare medicală amănunțită.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru a stabili dacă au fost respectate toate măsurile de siguranță. Sunt vizate infracțiuni precum: neluarea măsurilor de sănătate și securitate în muncă, nerespectarea măsurilor de sănătate și securitate în muncă și vătămare corporală din culpă

Ancheta continuă pentru a clarifica împrejurările exacte ale accidentului și pentru a stabili eventualele responsabilități.