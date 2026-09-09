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Accident mortal pe E85, în Iași. Un șofer a murit după impactul violent cu un camion

Accident rutier

Accident rutier

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 9 sept. 2026, 18:16

Un bărbat de 45 de ani a murit miercuri, 9 septembrie, într-un accident produs în apropiere de Lețcani, județul Iași, după ce autoturismul pe care îl conducea a intrat în coliziune cu un camion care circula din sens opus.

Accidentul s-a produs pe drumul dintre Lețcani și Podu Iloaiei. Din primele verificări ale polițiștilor, autoturismul condus de bărbatul de 45 de ani ar fi ajuns pe sensul opus și s-ar fi izbit de ansamblul de vehicule care circula regulamentar.

În urma coliziunii, camionul s-a răsturnat, iar echipajele de intervenție au fost chemate pentru descarcerarea victimelor și acordarea primului ajutor. Pentru șoferul autoturismului, leziunile suferite au fost incompatibile cu viața.

Șoferul camionului, dus la spital

Conducătorul camionului a fost evaluat de echipajele medicale și transportat la spital pentru îngrijiri. Testarea cu aparatul alcooltest a avut rezultat negativ.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă. Ancheta urmează să stabilească exact cum s-a produs accidentul și de ce autoturismul a ajuns pe contrasens.

Polițiștii continuă cercetările

Traficul în zona accidentului a fost afectat în timpul intervenției echipajelor și al cercetării la fața locului. Anchetatorii urmează să stabilească toate circumstanțele în care s-a produs impactul.

Informațiile potrivit cărora șoferul ar fi intrat intenționat pe contrasens nu sunt, în acest moment, confirmate oficial de polițiști. Cercetările continuă pentru stabilirea cauzei exacte a accidentului.

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