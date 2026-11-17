De ce avem uneori senzația că ne prăbușim în gol chiar în momentul în care adormim? Tresărirea bruscă, însoțită de impresia unei căderi, este un fenomen cât se poate de firesc, numit tresărire hipnică. De ce apare, care sunt factorii care o favorizează și ce se întâmplă în creier în acele clipe de tranziție dintre veghe și somn, aflăm la Realitatea Medicală cu Nicole Păcuraru.
Ți s-a întâmplat să fii aproape adormit și, dintr-odată, să simți că te prăbușești? Uneori, corpul tresare atât de puternic încât te trezești instantaneu.
Fenomenul se numește tresărire hipnică și este mult mai frecvent decât ai crede.
Atunci când adormi, organismul începe să treacă treptat de la starea de veghe la somn. Mușchii se relaxează, respirația încetinește, iar activitatea creierului se modifică. Uneori, în această tranziție, apare o contracție musculară bruscă, involuntară. Creierul poate interpreta schimbarea rapidă a tonusului muscular ca pe o senzație de cădere. De aici apare impresia că aluneci, te împiedici sau cazi în gol. Fenomenul este mai probabil atunci când ești foarte obosit, stresat sau ai consumat multă cafeină. Interesant este că această reacție apare exact în momentul în care corpul încearcă să adoarmă.
Nu este un semn că ceva rău se întâmplă. Este doar una dintre micile surprize ale creierului aflat la granița dintre două stări.
Uneori, adormirea nu este chiar atât de liniștită pe cât pare.