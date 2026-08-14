Sanatate· 1 min citire

Înscrieri pentru Programul național de fertlizare în vitro

Program de fertilizare în vitro

Program de fertilizare în vitro

Scris deStoica Marian
Publicat14 aug. 2026, 08:35
Sursărealitatea.net

Mai sunt doar câteva zile până când vor începe înscrierile pentru ediţia din acest an a Programului de fertilizare în vitro pentru femeile care au între 24 şi 42 de ani şi cotizeză la sistemul de asigurări sociale din România.

De luni şi până în 15 noiembrie, cererile vor putea fi expuse exclusiv online, pe platforma dedicată.

Sprijinul financiar pentru fiecare solicitantă este de 15 mii de lei, acordat sub forma a două vouchere digitale, unul de 5 mii de lei pentru medicamente şi altul de 10 mii de lei pentru procedurile medicale de fertilizare in vitro recomandate de medicul specialist. Procedura se va face într-o unitate medicală din ţară, publică sau privată, parteneră în Program.

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