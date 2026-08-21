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Sanatate· 1 min citire
De la 1 septembrie, sunt români care pot renunța la cardul de sănătate. Pot folosi un alt document
FOTO: Arhivă
Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Horațiu-Remus Moldovan, a anunțat că, începând cu 1 septembrie 2026, o parte dintre români nu vor mai fi obligați să folosească cardul clasic de sănătate.
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