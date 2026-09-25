Cât de periculos este să faci sport într-un mediu poluat
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În general, beneficiile exercițiilor fizice depășesc riscurile asociate poluării aerului. Există însă măsuri pe care le putem lua pentru a minimiza expunerea.
Este bine cunoscut faptul că poluarea aerului este legată de afecțiuni cronice, inclusiv boli de inimă, probleme respiratorii, cancer, precum și de un risc mai mare de deces prematur. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, 99% din populația lumii respiră aer poluat, ceea ce duce la 6,7 milioane de decese premature pe an.
Poluarea aerului afectează practic toate organele corpului, spune Audrey de Nazelle, profesor asociat la Imperial College London, care cercetează efectele poluării asupra exercițiilor fizice, potrivit BBC.
„Obișnuiam să credem că este vorba doar de o boală respiratorie, dar este [legată și de] boli cardiovasculare, diabet, funcție cognitivă și impact asupra reproducerii”, spune ea.
O preocupare majoră este PM 2.5, particule minuscule care măsoară doar 2,5 micrometri în diametru. Aceste particule fine sunt de aproximativ 30 de ori mai mici decât lățimea unui fir de păr uman. Sunt eliberate direct în aer din trafic și pot pătrunde adânc în plămânii noștri, ajungând în fluxul sanguin și călătorind prin tot corpul.
Este periculos să faci sport în aer poluat?
În timp, această acumulare de particule poate afecta creierul. Într-o analiză din 2025 care a analizat 51 de studii, o echipă a analizat date de la peste 29 de milioane de persoane și a descoperit o legătură între trei tipuri de poluare a aerului și un risc crescut de demență. Unul dintre acestea a fost PM 2,5. „Când particulele sunt atât de mici, ele pot traversa bariera hematoencefalică, pot provoca leziuni vaselor de sânge și barierei, dar pot ajunge și în creier”, spune Haneen Khreis, epidemiolog la Universitatea din Cambridge și coautor al studiului.
Dar există și alți poluanți. În timp ce facem exerciții fizice pe drumuri aglomerate sau în orașe, vom respira dioxid de azot, despre care studiul a constatat, de asemenea, că ar crește riscul de demență. Se crede că dioxidul de azot provoacă, de asemenea, inflamații pulmonare. Pe termen lung, poate afecta modul în care plămânii noștri se dezvoltă și funcționează. Apoi, există dioxidul de sulf, amoniacul, monoxidul de carbon și chiar ozonul troposferic.
Când alergăm, mergem cu bicicleta sau facem exerciții fizice intense, respirăm mai repede și mai profund. Asta înseamnă că avem tendința să inhalăm mai mult aer poluat atunci când alergăm, comparativ cu mersul pe jos. Atunci când parcurg aceeași distanță, persoanele care fac exerciții la o intensitate mai mare primesc o doză mai mare de particule toxice care le intră în plămâni.
Dar, poate surprinzător, nici statul în mașină nu te protejează complet de poluarea aerului. „Expunerile personale atunci când ești pe bicicletă sunt de fapt mai mici decât dacă ai sta într-o mașină”, spune Rudy Sinharay, medic consultant în pneumologie și specialist în cancer pulmonar la Imperial College London NHS Trust. „În timp ce atunci când mergi cu bicicleta, ai tendința să te miști puțin mai mult. Există un aer care suflă puțin mai mult.”
Și nu este vorba doar de trafic, deoarece transportul subteran din orașe precum Londra și New York poate conține concentrații mari de particule fine, multe dintre ele fiind praf bogat în metale generat de frecarea roților, șinelor și frânelor.
Beneficiile depășesc daunele
„Vestea bună este că beneficiile exercițiilor fizice în orașele poluate depășesc riscurile”, spune de Nazelle. De fapt, exercițiile fizice în sine ar putea proteja organismul nostru de poluare, spune ea.
Într-un studiu din 2016, de Nazelle și colegii săi au analizat exact acest aspect. Într-un studiu de modelare, au estimat că beneficiile pentru sănătate ale mersului pe jos și ale mersului cu bicicleta depășesc daunele aerului murdar. Numai la niveluri de poluare excepțional de ridicate, cum ar fi cele întâlnite în unele dintre cele mai poluate orașe din lume, precum Delhi, India, riscurile încep să se apropie sau să depășească beneficiile exercițiilor fizice prelungite.
Alte cercetări au descoperit că exercițiile fizice îmbunătățesc funcția pulmonară și scad tensiunea arterială în zonele poluate. De asemenea, pot contracara unele dintre impacturile cognitive ale poluării.
Cum reduci expunerea la poluare când faci sport
Alegerea traseului poate face o diferență considerabilă. Străzile secundare, parcurile și zonele aflate la distanță de arterele intens circulate sunt variante mai potrivite. Unele studii sugerează că simpla evitare a drumurilor foarte aglomerate poate reduce expunerea la poluanți cu 20-30% și, în anumite situații, chiar cu până la 50%. Este recomandată și evitarea orelor de vârf, când traficul și emisiile sunt mai intense. Vara, exercițiile în aer liber pot fi programate în afara intervalelor în care nivelurile de ozon troposferic sunt ridicate.
Indicii de calitate a aerului pot fi verificați înainte de antrenament, iar în zilele cu valori foarte ridicate o alternativă poate fi sportul în interior sau alegerea unei zone verzi mai puțin expuse traficului. Măsurile individuale pot limita cantitatea de poluanți inhalată, însă nu elimină problema de fond.
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