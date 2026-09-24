Primele variante pentru Guvernul Mureșan. Ce ministere își împart PNL, USR și UDMR

Negocierile pentru formarea Guvernului condus de premierul desemnat Siegfried Mureșan au intrat într-o nouă etapă.
PNL, USR și UDMR discută împărțirea celor 16 ministere, iar în acest moment scenariul aflat pe masa negocierilor prevede 7 portofolii pentru PNL, 6 pentru USR și 3 pentru UDMR. Lista miniștrilor nu este însă definitivă.
Cum s-ar împărți ministerele
Potrivit informațiilor vehiculate în negocierile dintre cele trei formațiuni, liberalii ar urma să păstreze mai multe dintre portofoliile pe care le dețin în prezent, în timp ce USR și UDMR urmăresc să preia unele dintre ministerele rămase disponibile după ieșirea PSD de la guvernare.
Printre portofoliile disputate se află Energia, Sănătatea, Justiția și Transporturile. Negocierile nu sunt încă încheiate, iar repartizarea finală poate suferi modificări.
Numele vehiculate pentru ministere
Pentru Ministerul de Interne este luat în calcul liberalul Mircea Abrudean, în timp ce la Finanțe este vehiculat numele Gabrielei Horga.
La Transporturi sunt analizate mai multe variante, printre care Ionel Scrioșteanu și Cătălin Drulă. Pentru Justiție este vehiculat Alexandru Dimitriu, iar la Educație apar în discuții Ștefan Pălărie și Mihai Dimian.
La Externe ar putea rămâne Oana Țoiu, iar Ministerul Apărării ar putea fi preluat în continuare de Radu Miruță. Pentru Mediu este luat în calcul numele Diana Buzoianu, iar la Economie este vehiculat Irineu Darău.
Ce portofolii ar putea primi UDMR
UDMR ar urma să aibă trei ministere în viitorul Executiv. Printre variantele discutate se află Dezvoltarea, pentru care este vehiculat Cseke Attila, dar și portofoliile de Cultură, Agricultură, Sănătate sau Mediu, în funcție de forma finală a acordului politic.
Formațiunea condusă de Kelemen Hunor urmărește, de asemenea, păstrarea unei reprezentări importante în viitorul Executiv.
Lista miniștrilor nu este încă definitivă
Siegfried Mureșan a transmis că lista finală a miniștrilor va fi prezentată după încheierea negocierilor și definitivarea programului de guvernare. Premierul desemnat a precizat că mai întâi trebuie stabilite obiectivele pentru fiecare domeniu, după care vor fi alese persoanele care să le pună în aplicare.
Potrivit informațiilor publicate joi, audierile miniștrilor în comisiile parlamentare sunt programate pentru săptămâna viitoare, iar ulterior noul Cabinet ar urma să fie supus votului Parlamentului.
Până la prezentarea oficială a echipei, componența Guvernului Mureșan rămâne dependentă de negocierile dintre PNL, USR și UDMR.