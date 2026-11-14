Trump îl retrage pe JD Vance din negocierile cu Iranul
Donald Trump
Donald Trump a decis să-l scoată pe vicepreședintele JD Vance din coordonarea negocierilor diplomatice cu Iranul, susținând că Statele Unite nu mai au nevoie de un acord cu Teheranul.
Decizia președintelui american vine după ce Vance a criticat public costurile conflictului și a legat pierderile electorale ale republicanilor la alegerile intermediare de războiul din regiune. Potrivit Al Jazeera, mutarea reflectă nu doar o schimbare de strategie externă, ci și o dispută politică vizibilă în interiorul administrației.
Trump a transmis mesajul pe platforma sa Truth Social, declarând că „Nu avem nevoie de un acord cu Iranul. Zilele acelea au trecut de mult. Avem banii lor, sute de miliarde de dolari, și avem strâmtoarea lor!”. Liderul de la Casa Albă a precizat ulterior că i-a cerut vicepreședintelui să-și concentreze întreaga atenție asupra corupției și criminalității masive din orașele și statele conduse de democrați.
Retragerea lui Vance este semnificativă deoarece vicepreședintele devenise unul dintre principalii reprezentanți ai administrației în eforturile de negociere. În aprilie, el a condus discuțiile de la Islamabad care au dus la un memorandum de înțelegere semnat în iunie. Documentul a contribuit la o oprire temporară a războiului, dar s-a destrămat în câteva săptămâni din cauza diferențelor privind controlul asupra Strâmtorii Ormuz.
Ulterior, Vance a condus discuții directe cu reprezentanții Iranului în Elveția și a participat la eforturi diplomatice mediate de Qatar și Pakistan. Potrivit Al Jazeera, vicepreședintele susținea că o înțelegere negociată rămâne o cale de ieșire, în timp ce Trump considera că un acord nu mai este posibil în condițiile actuale.
Tensiunile dintre cei doi au crescut după alegerile intermediare. Pe 4 noiembrie, Vance a publicat pe platforma X un mesaj în care afirma: „Motivul pentru care am pierdut este războiul. Președintele însuși a spus asta aseară”. Vicepreședintele a adăugat: „Dacă vreți să susțineți că a meritat, că pierderea Senatului pentru următorii șase ani a meritat, atunci faceți-o”.
Potrivit Reuters, decizia lui Trump a venit la o zi după ce The Wall Street Journal a relatat că Vance lua în calcul o întâlnire directă cu un oficial iranian de rang înalt din domeniul securității. Reuters a precizat că nu a putut confirma informația privind această posibilă întrevedere.
Contextul conflictului și pozițiile partilor
Conflictul se află într-o fază complexă, Washingtonul mizând tot mai mult pe presiunea economică și blocada navală în locul operațiunilor militare de amploare. Secretarul de stat Marco Rubio a susținut că presiunea economică funcționează și că o nouă escaladare militară nu este necesară. Trump a transmis, la rândul său, că noi lovituri sunt puțin probabile, deși anterior amenințase cu distrugerea infrastructurii energetice iraniene.
Situația din Strâmtoarea Ormuz rămâne o problemă majoră, prin această rută tranzitând aproximativ o cincime din aprovizionarea mondială cu petrol. Iranul a transmis prin mediatorii din Qatar o propunere de încetare a focului și redeschidere a strâmtorii, condiționată de oprirea blocadei porturilor iraniene, ridicarea sancțiunilor și deblocarea fondurilor. Teheranul dorește negocierea separată a programului nuclear, în timp ce SUA au insistat anterior ca acesta să fie inclus într-o înțelegere cuprinzătoare.
Vineri, Iranul a susținut că a lovit un sistem radar american de avertizare timpurie din Bahrain, ca represalii pentru un atac asupra unei instalații de telecomunicații. Această informație reprezintă afirmația Teheranului, neconfirmată independent. Analiștii descriu situația actuală drept una de tip „nici război, nici pace”, cu evoluțiile din următoarele săptămâni putând determina direcția conflictului.
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