Speranţele de pace s-au diminuat puternic în Orientul Mijlociu, odată cu vestea că nu există nici un fel de convorbiri între Statele Unite şi Iran.
Speranţele de pace s-au diminuat puternic în Orientul Mijlociu, odată cu vestea că nu există nici un fel de convorbiri între Statele Unite şi Iran, iar Teheranul anunţă că va deveni din ce în ce mai ofensiv.
”Preşedintele Donald Trump a declarat marți că în prezent Statele Unite nu poartă nici un fel de discuţii cu Iranul. Anterior în cursul zilei, a publicat pe reţeaua sa Truth Social o hartă în care prezenta Strâmtoarea Ormuz ca pe un nou teritoriu american.
Ideea fusese lansată pentru prima dată săptămâna trecută, deşi nu se ştie încă dacă este sau nu o glumă. Între timp, Iranul pare să-şi schimbe atitudinea. Responsabilii de la Teheran au spus marți că vor trece de la defensivă la o atitudine mult mai mai ofensivă, avertizând că ar putea lansa chiar şi un atac-surpriză asupra armatei americane, pentru a elimina blocada navală.
Teheranul a reiterat că Strâmtoarea Ormuz rămâne închisă până când Statele Unite vor respecta acordul provizoriu semnat în iunie. Trec zilnic câteva vapoare, dar este prea puţine, potrivit Reuters. Arabia Saudită a reluat transferurile de petrol către portul Fujairah, în Emiratele Arabe Unite, ocolind astfel Strâmtoarea.
Emiratele au vorbit marți de noi atacuri cu rachetă dinspre Iran, iar rebelii Houthi din Yemen au atacat cel puţin o rafinărie saudită. Pe acest fond, cotaţiile mondiale ale ţiţeiului au crescut uşor, barilul Brent depăşind 91 de dolari, iar echivalentul american - 85.”