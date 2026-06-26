Siegfried Mureșan, premierul propus de PNL-USR-UDMR: „Putem lucra cu succes pe urgențele țării”

Publicat 26 iun. 2026, 13:07 Sursă realitatea.net

Siegfried Mureșan, premierul propus de către PNL-USR-UDMR, a declarat că acceptă propunerea și se consideră pregătit să facă față urgențelor economice ale țării, invocând experiența sa în Parlamentul European.

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