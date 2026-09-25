Serviciile secrete ucrainene susțin că Rusia pregătește atacuri asupra infrastructurii energetice în această iarnă

Serviciile de informații din Ucraina susțin că au obținut documente care ar indica planurile Rusiei pentru noi atacuri asupra infrastructurii ucrainene în sezonul rece.
Potrivit informațiilor prezentate de oficialii ucraineni, Rusia ar pregăti lovituri asupra unor obiective din sectorul energetic, dar și asupra infrastructurii de încălzire și de alimentare cu apă. Documentele ar conține informații referitoare la obiectivele vizate, tipurile de arme care ar putea fi utilizate și amploarea atacurilor.
Ministrul ucrainean al Energiei, Denis Șmîhal, a declarat că autoritățile de la Kiev au primit două documente referitoare la pregătirile Rusiei pentru atacurile din această iarnă. Potrivit acestuia, planurile ar viza inclusiv capacități de producere a energiei, sistemele de termoficare și alimentare cu apă, precum și infrastructura de transport al gazelor.
Oficialii ucraineni susțin că infrastructura energetică rămâne una dintre principalele ținte ale atacurilor rusești, după ce sistemul energetic al Ucrainei a fost afectat în mod repetat în timpul războiului.
Ce obiective ar putea fi vizate
Potrivit informațiilor prezentate de partea ucraineană, eventualele atacuri ar putea afecta mai multe componente ale infrastructurii critice, inclusiv:
instalații de producere a energiei electrice;
rețele de încălzire;
sisteme de alimentare cu apă;
infrastructura de canalizare;
transportul și distribuția gazelor;
interconexiunile energetice ale Ucrainei cu Europa.
Informațiile privind aceste planuri provin din surse ucrainene și descriu ceea ce Kievul susține că reprezintă strategia pregătită de Rusia pentru sezonul rece. Nu există, în acest moment, o confirmare independentă a tuturor detaliilor prezentate de autoritățile ucrainene.
Ucraina se pregătește pentru noi atacuri asupra infrastructurii
Avertismentele privind posibile atacuri asupra infrastructurii energetice vin în contextul în care Rusia a vizat în mod repetat sistemul energetic ucrainean. În ultimele luni, oficialii de la Kiev au avertizat că infrastructura energetică, sistemele de încălzire și rețelele de utilități ar putea deveni din nou ținte importante în perioada rece.
Autoritățile ucrainene susțin că informațiile obținute de serviciile de informații permit o mai bună pregătire pentru eventualele atacuri și pentru protejarea infrastructurii critice.