SEBASTIAN POPESCU, PRIMA REACȚIE DUPĂ CE A FOST PLASAT SUB CONTROL JUDICIAR PENTRU CORUPERE DE MINORI

27 aug. 2025, 16:47
Fostul candidat la prezidențiale, Sebastian Popescu, a transmis un mesaj pe rețelele sociale după ce marți a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile. Acesta este cercetat pentru corupere de minori, fiind acuzat că i-ar fi oferit unui adolescent de 15 ani o imagine cu conținut pornografic, cu intenția de a întreține relații sexuale.

Popescu a susținut că este victima unui „val necruțător de informații false, trunchiate și pline de ură”, răspândite în spațiul public. El a afirmat că ancheta a fost transformată într-un „spectacol mediatic”, iar fragmente din conversații private au fost difuzate selectiv pentru a-i crea imaginea de vinovat înainte ca instanța să se pronunțe.

Acesta a declarat că a colaborat și va continua să colaboreze cu autoritățile, convins că adevărul se stabilește doar în sala de judecată. Popescu a respins acuzațiile privind intenții sau înclinații legate de minori, afirmând că o asemenea situație este contrară valorilor și caracterului său.

Cazul a ieșit la iveală după ce victima a apelat la activistul Alex Constandachi, cunoscut pentru expunerea cazurilor de abuz sexual. Sub pretextul unui interviu, acesta s-a întâlnit cu Sebastian Popescu, l-a confruntat și a chemat poliția.

Ulterior, Popescu a fost dus la audieri la Serviciul Omoruri, în fața polițiștilor de la agresiuni sexuale. Potrivit surselor judiciare, acesta a recunoscut conversațiile purtate cu minorul și a dat de înțeles că regretă situația.

În prezent, Sebastian Popescu este cercetat sub control judiciar pentru 60 de zile. Dosarul este instrumentat de Serviciul Agresiuni Sexuale, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3.

Sursa: Newsinn

