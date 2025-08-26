SEBASTIAN POPESCU, FOST CANDIDAT LA PREZIDENȚIALE, SUB CONTROL JUDICIAR PENTRU RACOLAREA UNUI MINOR

26 aug. 2025, 16:03
Procurorii au deschis un dosar penal pentru corupere sexuală a minorilor și racolarea unui minor în scopuri sexuale pe numele lui Sebastian Popescu, fost candidat la prezidențiale.

UPDATE: Judecătorii au dispus, marți, măsura controlului judiciar pentru Sebastian Popescu, fost candidat la alegerile prezidențiale, acuzat că a încercat să racoleze un băiat în vârstă de 15 ani în vederea întreținerii de relații sexuale.

ȘTIRE INIȚIALĂ:

Sebastian Popescu, fost candidat la prezidențiale, a fost lăsat în libertate după audierile legate de tentativa de corupere sexuală a unui minor. Procurorii au decis însă deschiderea unui dosar penal pe numele acestuia.

Popescu a recunoscut, luni, că i-a trimis mesaje unui minor de 15 ani, pe care ar fi încercat să-l convingă să întrețină relații sexuale cu el și a dat de înțeles că regretă fapta sa. Acesta l-ar fi contactat pe minorul de 15 ani pe Instagram și i-ar fi propus să întrețină relații sexuale și i-ar fi trimis acestuia o fotografie obscenă, deși știa care este vârsta băiatului, conform stirileprotv.ro. Adolescentul l-a contactat, însă, pe activistul Alexandru Constandachi, supranumit „Justițiarul de Berceni”, căruia i-a expus situația sa, iar acesta l-a abordat, la rândul său, pe Sebastian Popescu, sub pretextul că vrea să-i ia un interviu, și l-a pus în fața probelor și, de asemenea, a anunțat poliția.

„Un băiat de 15 ani din Ialomița m-a contactat cu privire la faptul că Sebastian Popescu a început să îi dea mesaje pe Instagram, mesaje unde îi făcea propuneri sexuale. Unde i-a trimis materiale pornografice și unde îi cerea să se întâlnească cu acesta. Așa, că am verificat, într-adevăr era contul lui. Era activ din 2019”, a explicat Alexandru Constandachi.

Sursa: Newsinn

