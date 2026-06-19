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PNL a votat pentru convocarea Congresului extraordinar. Decizie importantă în ședința Consiliului Național

PNL

PNL

Scris deStoica Marian
Publicat19 iun. 2026, 19:35
Sursărealitatea.net

Partidul Național Liberal a decis convocarea unui Congres Extraordinar, care va avea loc duminică, în urma votului exprimat în cadrul Consiliului Național desfășurat online. Aproximativ 800 de membri ai formațiunii au participat la ședința începută la ora 17:00, iar rezultatul votului a confirmat susținerea majoritară pentru organizarea reuniunii politice.

Potrivit datelor prezentate în cadrul ședinței, convocarea Congresului a fost aprobată cu 566 de voturi favorabile, 97 împotrivă și 19 abțineri.

Aproximativ 2.500 de delegați sunt așteptați la Congresul PNL

Conform deciziei adoptate de Consiliul Național, Congresul Extraordinar al PNL va avea loc duminică, începând cu ora 12:00, și va reuni aproximativ 2.500 de delegați din întreaga țară.

Evenimentul este considerat unul dintre cele mai importante momente politice pentru liberali din această perioadă, în contextul discuțiilor privind viitorul conducerii și direcția partidului.

Pe ordinea de zi a Congresului se află mai multe puncte importante pentru activitatea formațiunii. Delegații urmează să dezbată propuneri de modificare a statutului PNL, documentul care stabilește regulile interne de funcționare ale partidului.

Totodată, vor fi prezentate și analizate moțiunile de candidatură, alături de alte subiecte de actualitate privind organizarea și strategia politică a liberalilor.

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