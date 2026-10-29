Ilie Bolojan, întâmpinat de puțini primari PNL în Teleorman. Doar 4 din 29 au participat la întâlnire
Ilie Bolojan
Doar 4 din 29 de primari PNL din Teleorman ar fi participat la întâlnirea cu Ilie Bolojan. Ce probleme are filiala și ce urmărește liderul liberal?
Prezență extrem de redusă la întâlnirea lui Ilie Bolojan cu primarii PNL din Teleorman. Doar patru dintre cei 29 de primari liberali din județ ar fi participat la reuniunea organizată la Alexandria, potrivit informațiilor publicate de presa națională. Vizita liderului liberal a avut loc în cadrul unui turneu de evaluare a filialelor cu rezultate electorale slabe, pe fondul tensiunilor din interiorul partidului.
La întâlnirea cu organizația județeană a PNL au participat și europarlamentarul Dan Motreanu și deputatul Robert Sighiartău. Discuțiile au vizat situația politică națională, rezultatele electorale ale filialei și măsurile necesare pentru consolidarea organizației din Teleorman.
Doar patru primari PNL din Teleorman ar fi participat la întâlnirea cu Ilie Bolojan
Potrivit informațiilor apărute în presă, la reuniunea din Teleorman au fost prezenți doar patru dintre cei 29 de primari liberali din județ. O parte dintre aleșii locali ar fi motivat absența prin faptul că aveau alte angajamente la Consiliul Județean.
Participarea redusă vine într-un moment în care conducerea PNL încearcă să evalueze activitatea organizațiilor locale și să identifice problemele care au contribuit la rezultatele electorale slabe.
Deplasarea lui Ilie Bolojan în Teleorman a avut loc la scurt timp după o vizită similară în județul Călărași. Și acolo, prezența primarilor liberali a fost redusă: șase dintre cei 20 de edili PNL din județ au participat la întâlnire, potrivit relatărilor din presă.
PNL Teleorman, sub presiunea rezultatelor electorale
Organizația județeană a PNL Teleorman se confruntă cu dificultăți politice, după ce partidul nu a obținut niciun mandat parlamentar în județ la alegerile vizate de analiza conducerii.
Filiala este condusă interimar de Daniel Constantin, iar vizita lui Ilie Bolojan a urmărit evaluarea situației locale și identificarea unor soluții pentru consolidarea organizației.
În cadrul reuniunii, liberalii au discutat despre evoluția politică națională, bilanțul perioadei de guvernare și motivele pentru care partidul a ales să rămână în opoziție. Au fost analizate, de asemenea, rezultatele alegerilor locale și parlamentare și măsurile care ar putea contribui la întărirea filialei.
Într-un mesaj transmis după întâlnire, reprezentanții PNL au descris discuțiile drept un dialog deschis, în care au existat întrebări și puncte de vedere diferite.
Demisie în conducerea PNL Teleorman înaintea vizitei lui Bolojan
Vizita liderului liberal a fost precedată de o schimbare în structura de conducere a organizației județene. Marius Stancu și-a anunțat retragerea din funcția de secretar general al PNL Teleorman cu o zi înainte de sosirea lui Ilie Bolojan în județ.
Decizia a fost anunțată într-un moment delicat pentru filiala liberală, în care conducerea încearcă să găsească soluții pentru îmbunătățirea rezultatelor politice și pentru consolidarea echipei locale.
Totodată, organizarea întâlnirii într-un cadru restrâns, cu participarea conducerii județene și a primarilor, a provocat nemulțumiri în rândul unor membri ai organizației, care și-ar fi dorit să poată discuta direct cu liderul partidului.
Ilie Bolojan a început evaluarea filialelor PNL cu rezultate slabe
Deplasările în Teleorman și Călărași fac parte dintr-un turneu național prin care Ilie Bolojan urmărește să analizeze activitatea organizațiilor liberale și să identifice problemele care au afectat performanța electorală a partidului.
Demersul are loc într-o perioadă în care PNL își reevaluează strategia politică și structurile teritoriale, în încercarea de a consolida organizațiile locale și de a pregăti următoarele etape ale activității politice.
Prezența redusă a primarilor la întâlnirile din cele două județe atrage atenția asupra dificultăților de mobilizare din teritoriu. Totuși, absențele nu demonstrează, în sine, existența unei rupturi între aleșii locali și conducerea partidului.
Rămâne de văzut ce măsuri va adopta conducerea PNL în urma evaluărilor și dacă acestea vor conduce la schimbări în organizarea filialelor cu rezultate slabe.
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