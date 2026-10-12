Ilie Bolojan exclude o nouă guvernare cu PSD. În ce condiții ar susține PNL un Guvern tehnocrat

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 12 oct. 2026, 21:20

Ilie Bolojan exclude refacerea coaliției dintre PNL și PSD, dar anunță că liberalii sunt dispuși să susțină învestirea unui nou Guvern, chiar dacă nu vor face parte din Executiv.

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