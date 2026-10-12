Ilie Bolojan exclude o nouă guvernare cu PSD. În ce condiții ar susține PNL un Guvern tehnocrat

Ilie Bolojan exclude refacerea coaliției dintre PNL și PSD, dar anunță că liberalii sunt dispuși să susțină învestirea unui nou Guvern, chiar dacă nu vor face parte din Executiv.
Premierul interimar afirmă că România are nevoie urgentă de un guvern cu puteri depline și propune un acord scris pentru susținerea unui eventual cabinet tehnocrat.
Bolojan acuză PSD de schimbarea poziției
Într-un mesaj publicat luni seară pe Facebook, liderul PNL a criticat poziția social-democraților, despre care spune că i-au cerut să plece imediat din funcție după moțiunea de cenzură, iar acum îi solicită să continue guvernarea.
Bolojan susține că actualul Executiv funcționează cu atribuții limitate și că este necesară instalarea unui guvern capabil să ia decizii importante pentru economie și buget.
Condițiile PNL pentru un Guvern tehnocrat
Liberalii sunt dispuși să voteze învestirea unui guvern tehnocrat, cu condiția ca premierul desemnat, Luca Niculescu, să încheie acorduri cu partidele parlamentare pentru susținerea unor obiective concrete, pe o perioadă stabilită.
Printre angajamentele vizate se numără adoptarea bugetului pentru anul viitor. Bolojan afirmă că PNL va respecta acordurile asumate și nu va bloca măsurile pe care le consideră necesare.
„PNL nu va guverna din nou împreună cu PSD”
Liderul liberal respinge categoric o nouă coaliție cu social-democrații și susține că partidul său nu dorește să repete formule politice care, în opinia sa, nu au funcționat.
„PNL nu va guverna din nou împreună cu PSD, pentru că refuză să-i mintă pe români cu soluții care nu au cum să funcționeze”, a transmis Bolojan.
Între timp, premierul desemnat Luca Niculescu continuă negocierile pentru formarea noului Executiv. Obiectivul său este obținerea unei susțineri parlamentare cât mai solide, însă diferențele dintre pozițiile PSD și PNL îngreunează găsirea unei formule de guvernare.