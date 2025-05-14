Politica· 1 min citire

GEORGE SIMION S-A ÎNTÂLNIT CU PREMIERUL ITALIEI, GIORGIA MELONI: ”AVEM PRIETENI, AVEM ALIAȚI, DAR CEL MAI IMPORTANT E CĂ ÎL AVEM PE DUMNEZEU!”

14 mai 2025, 22:44
Articol scris de Realitatea de Teleorman

George Simion, liderul suveraniștilor români și candidatul AUR la alegerile prezidențiale în turul 2, s-a întâlnit cu premierul Italiei, Giorgia Meloni, în timpul vizitei sale la Roma.

George Simion a postat pe pagina sa de Facebook o poză împreună cu Giorgia Meloni, premierul Italiei, după întâlnirea pe care au avut-o astăzi.

„Avem prieteni, avem aliați, dar cel mai important e că îl avem pe Dumnezeu!”, a declarat George Simion pe pagina sa de Facebook.

George Simion a făcut o postare pe TikTok în care se afișează cu Giorgia Meloni. Cei doi transmit gânduri bune poporului român.

George Simion: O parte din mass-media din România spunea că românii și conservatorii nu sunt pe agenda ta!

Giorgia Meloni: E ora 21, miercuri și sunt cu tine!

George Simion: Mulțumesc! Salutări tuturor celor din România! Știm cum să ne ocupăm de lucruri pentru că ne așteaptă crize suprapuse. Giorgia Meloni și George Simion pentru Consiliul European!

Giorgia Meloni: Să ne revedem în curând!

MATERIAL PUBLICITAR POLITIC
Partidul Alianța pentru Unirea Românilor
Email: [email protected], Adresă: com. Tunari, sat Tunari, str. Geneva, nr. 20, parter, ap. 1, jud. Ilfov
CMF: 31250007, CPP A0B0C1D1E1 TUR 2


Sursa: Realitatea din AUR

Mai multe articole despre

cub, George Simion

Urmărește știrile Realitatea de Teleorman și pe Google News

Mai multe știri din Politica