Prețul petrolului a scăzut cu 15%. La pompă nu există diferențe

Nu sunt semne de îmbunătățire a situației la pompă. Prețurile carburanților rămân ridicate, motorina este tot la prețul de 10 lei. După reducerea accizei, șoferii din România spun că diferența este doar praf în ochi pentru că prețurile ar putea crește în continuare.

Prețurile se mențin ridicate la pompă. Motorina depășește 10 lei

Prețurile se mențin ridicate la pompă, chiar dacă acum s-a redeschis strâmtoarea Ormuz, s-a semnat armistițiul temporar între Statele Unite și Iran, ceea ce a scăzut cumva prețul petrolului cu aproape 16%.

Barilul a coborât sub 100 de dolari. Însă, la pompă, prețurile sunt în continuare mari, motorina este în continuare peste 10 lei, iar benzina 9 lei și 23 de bani.

Ar trebui să urmeze îmbunătățiri, pentru că, odată ce a scăzut prețul petrolului și la pompă, spun specialiștii, ar trebui să fie o diferență de aproape un leu și 50 de bani.

O diferență care, momentan, nu a apărut.

Specialiștii anunță că ar fi vorba despre stocurile vechi, tocmai de aceea nu au micșorat momentan prețurile.

Ar putea să se întâmple asta în câteva zile sau chiar în câteva săptămâni, însă nu există garanții.

Momentan, singura măsură luată în țara noastră este reducerea accizei. La pompă există o reducere de 30 de bani.