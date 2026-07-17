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Economie· 1 min citire
Pagube uriașe în agricultură. Ciorile devastează culturile
Ciori pe câmp
Publicat17 iul. 2026, 11:20
SursăRealitatea PLUS
Cu doar câteva săptămâni înainte de strângerea recoltelor, stoluri uriașe de ciori au pus stăpânire pe lanurile de floarea-soarelui și lasă în urmă pagube uriașe. Agricultorii spun că privesc neputincioși cum munca de un an dispare de la o zi la alta. Pe suprafețe atât de mari soluțiile nu sunt eficiente, iar păsările sunt imposibil de alungat.
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