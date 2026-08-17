Nicușor Dan mediază o nouă rundă de negocieri pe legea salarizării bugetarilor

Publicat 17 aug. 2026, 08:09 Sursă realitatea.net

Președintele Nicușor Dan ar putea convoca liderii partidelor pro-europene la Palatul Cotroceni pentru a debloca noua lege a salarizării bugetarilor și pentru a evita pierderea fondurilor europene din PNRR.

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