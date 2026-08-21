Bolojan pregătește tăieri în aparatul bugetar: „Mai bine rămân doi și îi plătești bine”. Anunț important despre legea salarizării

Ilie Bolojan merge mai departe cu proiectul legii salarizări în varianta lui Dragoș Pîslaru, înaintea ședinței de luni de la Palatul Cotroceni. Fără să răspundă clar dacă va accepta amendamentele propuse de PSD, Bolojan a avertizat că posibilitățile de creștere a veniturilor sunt foarte mici. Soluția prezentată de Bolojan este reducerea numărului de bugetari, astfel încât banii rămași să fie împărțiți între mai puțini angajați.
Amendamentele PSD, aproape fără șanse
Bolojan susține că proiectul a trecut deja prin două luni de consultări și că Dragoș Pîslaru l-a adus într-o formă care să respecte condițiile negociate cu instituțiile europene. El a amintit și grupul de lucru organizat sub egida Administrației Prezidențiale și condus de consilierul prezidențial Burnete, la care au participat reprezentanții partidelor. Mesajul transmis este că marja pentru modificări importante a fost aproape epuizată înaintea întâlnirii decisive de la Cotroceni.
Premierul interimar a invocat răspunsurile fără echivoc primite în urma discuțiilor cu reprezentanții Comisiei Europene. În opinia sa, depășirea limitelor financiare ar pune în pericol ratingul țării și încrederea în economia românească, cu efecte atât asupra sectorului public, cât și asupra mediului privat. Bruxelles-ul devine astfel principalul argument folosit pentru păstrarea proiectului în forma actuală.
„Și atunci, din punctul meu de vedere, spațiile de creșteri sunt foarte reduse, pentru că există aceste condiționări care sunt date de posibilitățile economiei noastre, pur și simplu.”
Rețeta lui Bolojan: mai puțini bugetari
Pentru a face loc unor salarii mai mari, Bolojan propune reducerea numărului de angajați din instituțiile publice. El susține că măsura trebuie aplicată acolo unde personalul este mai numeros decât necesarul și reclamă lipsa sprijinului politic pentru concedierile propuse anterior. Criticile privind austeritatea sunt respinse, deși planul ar însemna plecarea unor oameni din sistem.
„În loc să-i plătești, așa cum am spus, simplu, pe trei oameni prost sau la un nivel mediu, mai bine rămân doi, îi plătești bine, sunt și ei mulțumiți, iar cel de-al treilea se duce în sectorul privat și aduce un aport real la societate.”
Declarația arată că eventualele majorări salariale sunt legate direct de concedieri sau de reducerea posturilor din administrație. Bolojan afirmă că scăderea bazei de angajați ar mări anvelopa disponibilă pentru cei rămași, dar exclude creșteri suplimentare în actualele condiții. Pentru bugetari, mesajul este limpede: proiectul poate aduce bani mai mulți doar dacă sistemul rămâne cu mai puțini oameni.