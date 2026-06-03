Ucraina oferă sprijin României și statelor baltice în lupta contra amenințărilor aeriene

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că țara sa va trimite echipe de specialiști în apărare antidrone în România și în statele baltice, pentru a împărtăși experiența acumulată în timpul războiului cu Rusia.

Anunțul a fost făcut la Kiev, în cadrul unei conferințe de presă susținute alături de secretarul general al NATO, Mark Rutte. Potrivit liderului ucrainean, grupurile de experți sunt deja pregătite, iar calendarul deplasărilor a fost stabilit.

Zelenski a explicat că specialiștii ucraineni vor oferi consultanță și sprijin tehnic în domeniul apărării aeriene împotriva dronelor, pe baza experienței dobândite în confruntarea cu atacurile lansate de Rusia.

Președintele ucrainean a amintit că astfel de misiuni au fost desfășurate și în alte regiuni, inclusiv în state din Orientul Mijlociu, unde experții ucraineni au contribuit la dezvoltarea unor mecanisme de protecție împotriva dronelor.

Decizia vine într-un context marcat de incidente repetate în apropierea frontierelor NATO. La sfârșitul lunii mai, o dronă de tip Geran-2 s-a prăbușit pe un bloc din Galați, după ce a traversat spațiul aerian din regiune.

În ultimele săptămâni, incidente similare au fost raportate și în Finlanda, precum și în statele baltice, unde drone implicate în conflictul dintre Rusia și Ucraina au ajuns accidental sau au căzut în afara zonelor de operațiuni.

Autoritățile de la Kiev susțin că unele dintre aceste incidente ar putea fi rezultatul acțiunilor de război electronic desfășurate de Rusia, care ar fi influențat traiectoria aparatelor de zbor fără pilot.