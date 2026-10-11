Trageri Loto duminică, 11 octombrie: reporturi de peste 13 milioane de lei la Loto 6/49 și Joker

Scris de Andreea Damian Publicat: 11 oct. 2026, 11:31

Loteria Română va organiza duminică, 11 octombrie, noi trageri pentru Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Reporturile acumulate depășesc 13,6 milioane de lei la categoria I a Loto 6/49.

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