Se retrage sau nu? Sorana Cîrstea a vorbit despre planurile de viitor după parcursul excelent de la Roland Garros

Sorana Cîrstea s-a întors în România după parcursul remarcabil de la Roland Garros, unde a ajuns până în sferturile de finală, și a vorbit deschis despre viitorul său în tenis.

Primita cu aplauze la sosirea pe aeroportul „Henri Coandă”, sportiva a recunoscut că actualul sezon a depășit toate așteptările și că, deși intenția de a se retrage la finalul anului rămâne valabilă, nu exclude complet o schimbare de plan.

Jucătoarea a explicat că preferă să se concentreze pe prezent și să se bucure de fiecare turneu, fără să transforme retragerea într-o preocupare constantă.

Sorana a mărturisit că decizia de a încheia cariera a fost una personală și a dezvăluit că unul dintre motivele importante care au cântărit în alegerea sa este dorința de a întemeia o familie.

Totuși, rezultatele excelente din ultimele luni au făcut-o să lase loc unei eventuale surprize. Românca a admis că forma pe care o traversează și nivelul jocului său îi oferă motive să nu închidă definitiv această ușă.

„Momentan, totul este peste așteptări. În viață, cu cât încerci să planifici mai mult, cu atât apar surprize. Vreau să mă bucur de fiecare pas și să văd unde mă duce acest sezon”, a declarat sportiva.

După semifinala de la Roma și sfertul de finală de la Roland Garros, Sorana Cîrstea traversează unul dintre cele mai bune momente ale carierei sale, iar evoluțiile recente au alimentat speranțele fanilor că despărțirea de circuitul profesionist ar putea fi amânată.